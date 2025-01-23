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أمس واليوم.. قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا في الضفة الغربية

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

  • أمس واليوم.. قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا في الضفة الغربية 1/2
  • أمس واليوم.. قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا في الضفة الغربية 2/2

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم الخميس، 22 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت عددًا من المدن والبلدات بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق.

في موضوع آخر أصيب مسن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين الذي يتعرض لعدوان وحصار إسرائيلي لليوم الثالث على التوالي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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