شكرا لقرائتكم خبر عن أمس واليوم.. قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم الخميس، 22 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت عددًا من المدن والبلدات بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق.في موضوع آخر أصيب مسن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين الذي يتعرض لعدوان وحصار إسرائيلي لليوم الثالث على التوالي.