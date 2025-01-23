شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. 12 وفاة و89 حالة مؤكدة من حمى "لاسا" خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الصحة الوطنية في نيجيريا، اليوم الخميس، أن حمى "لاسا" تواصل انتشارها في البلاد حيث تم تسجيل 89 حالة مؤكدة أخرى و12 حالة وفاة في الأسبوع الثاني من يناير الجاري.وذكر المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، أن الحالات الجديدة تم تأكيدها في 13 ولاية من أصل 36 ولاية في البلاد.ولفت النظر إلى أن إجمالي عدد الحالات في عام 2025 حتى الآن بلغ 143 حالة مع 22 حالة وفاة.يذكر أن حمى "لاسا" التي تتفشى بشكل كبير في نيجيريا قد تسببت العام الماضي خلال شهري مايو ونوفمبر في وفاة 102 شخصًا.وتصنف منظمة الصحة العالمية حمى "لاسا" مرضًا ذا أولوية بسبب احتمال أن يتحول إلى وباء وعدم وجود لقاحات معتمدة لعلاجه.