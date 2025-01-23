شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة تقوض فرص السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، محذرةً بأن مواصلة الانتهاكات فى الضفة قد تتسبب بعودة القتال والفوضى بالمناطق الفلسطينية المحتلة، وتهدد أمن وسلامة المدنيين الأبرياء وتقوض فرص السلام بالمنطقة.وفق بيان الخارجية السعودية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الذى شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.



وقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، العدوان على محافظة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، فى وقت شن الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة لمناطق مختلفة من الضفة تخللتها مواجهات فى بعض المناطق واعتقالات واسعة فى صفوف الفلسطينيين.