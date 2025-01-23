شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف عن موقفها من الحوار مع إدارة ترامب الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

حوار روسيا وأمريكا

النزاع في أمريكا

العقوبات الغربية على روسيا

هجوم روسي على أوروبا

الدمام - شريف احمد - قال الكرملين، اليوم الخميس، إنه لا يرى "شيئًا جديدًا" في التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا وتهديداته بفرض عقوبات جديدة على روسيا.وأكدت روسيا في الوقت نفسه أنه منفتحة على الحوار مع أمريكا، بحسب ما قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف.وتابع بقوله "لا نرى أي شيء جديد"، ردًا على استفسار صحافيين حول تهديدات دونالد ترامب الأربعاء بفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم تتوصل إلى حل النزاع مع أوكرانيا بسرعة.وذكر بيسكوف أنّه كان واضحًا منذ رئاسة ترامب الأولى أنّه "يُحبّ" العقوبات، موضحًا أنّ موسكو "تتابع من كثب" تصريحاته.وأضاف "نحن مستعدون للحوار، لحوار مبني على التوازن والاحترام المتبادل".وتتزايد التوقعات بأن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي مكالمة هاتفية بشأن النزاع في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.وفي الأشهر الأخيرة، أحرزت القوات الروسية تقدّما على ساحة المعركة، بينما كثّفت موسكو وكييف هجماتها الجوية على مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة.والأربعاء، توجّه ترامب إلى بوتين عبر منشور على منصّة "تروث سوشل"، دعاه فيه إلى التوصل إلى اتفاق "الآن"، مهددا بـ"مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات".وأقرّ بيسكوف الخميس بأنّ روسيا تواجه "مشكلات" اقتصادية، "كما هي الحال في كل البلدان"، لكنّه أكد أنّ بلاده لديها الموارد لتلبية "كل المتطلّبات العسكرية".ولطالما رفض الكرملين العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا منذ إرسال قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022.وتمكّن الاقتصاد الروسي من مواجهة العقوبات الغربية على نطاق واسع، متحديًا بذلك الآمال الغربية في أن تؤدي هذه القيود إلى انهيار اقتصادي.من جهة أخرى كانت حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، من هجوم روسي محتمل خلال الأعوام المقبلة.وذكرت في أثناء الحديث أمام المؤتمر السنوي لوكالة الدفاع الأوروبية في بروكسل "الكثير من وكالاتنا الاستخباراتية الوطنية تعطينا معلومات تفيد بأن روسيا قد تختبر استعداد الاتحاد الأوروبي للدفاع عن نفسه خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام".