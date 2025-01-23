شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر ينقذ حياة معتمرة مصرية توقف قلبها أثناء الطواف والان نبدء بالتفاصيل

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سرعة التعامل مع الحالة

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إعادة النبض لمعتمرة من الجنسية المصرية في صحن الطواف بالحرم المكي الشريف أثناء تأديتها مناسك العمرة.وأكدت " الهيئة " أن مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي تلقي بلاغاً عند الساعة 5:27 صباحاً يفيد بوجود معتمرة في العقد السابع من العمر في حالة إغماء بصحن الطواف.وعلي الفور تم توجيه الفرق الاسعافية بالحرم لموقع المريض وتبين بعد الكشف أن حالتها توقّف قلب وتنفس، وفوراً ووفقًا للبروتوكول المعتمد في مثل هذه الحالات، تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام جهاز مزيل الرجفان القلبي “AED” المتوفر في الحرم ضمن مبادرة “ومن أحياها”.واستكملت الفرق عملية الإنعاش القلبي الرئوي “CPR” باستخدام جهاز “اللوكس” إلى أن عاد النبض للمريضة ولله الحمد، ليتم نقلها لاحقًا إلى منشأة طبية لمتابعة حالته وتلقي الرعاية اللازمة.