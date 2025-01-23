شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. تشغيل محطة تنقية مياه الشرب بالأرطاوية لخدمة المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في قطاعها الأوسط الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة تنقية مياه الشرب في مركز الأرطاوية بمحافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض.

وتبلغ طاقتها التشغيلية اليومية خمسة آلاف متر مكعب وبتكلفة إجمالية تجاوزت سبعة وعشرين مليون ريال.

محطات تنقية مياه الشرب في الرياض

ويهدف المشروع إلى خدمة أكثر من أربعة عشر ألف مستفيد في مركز الأرطاوية والمناطق المجاورة له.



وأكدت الشركة أن المشروع يأتي في إطار جهودها المتواصلة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء.



تعزيز منظومة توزيع المياه

وأوضحت أن المشروع اشتمل على إنشاء محطة ضخ بطاقة تشغيلية تفوق خمسة آلاف متر مكعب يوميًا، إلى جانب إنشاء خزان أرضي بسعة عشرة آلاف متر مكعب ومحطة تعبئة مياه لتأمين خدمة صهاريج المياه على مدار الساعة.

وأشارت الشركة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع معدل ضخ المياه المحلاة في مركز الأرطاوية إلى أربع وعشرين ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع.

ويأتي ضمن خططها الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز منظومة توزيع المياه، وتحقيق الأمن المائي وتقديم خدمات مياه مستدامة في جميع مناطق المملكة ومدنها وفقًا للخطط الزمنية المعتمدة.



وشددت شركة المياه الوطنية على التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوة، ويسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية في المملكة.