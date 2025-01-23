شكرا لقرائتكم خبر عن سعود الطبية.. 10 آلاف مريض و1,400 حالة في علاج السكتة الدماغية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏حققت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، إنجازات متميزة في خدمات المخ والأعصاب خلال عام 2024، حيث أوضح الدكتور هاني العبدلي، استشاري ورئيس قسم المخ والأعصاب، أن القسم استقبل أكثر من 10 آلاف مريض عبر العيادات الخارجية، التي تضم عيادات متخصصة تشمل: السكتة الدماغية، الصرع، الأمراض العصبية المناعية، التصلب اللويحي، الأمراض الحركية، العضلية العصبية، وعيادات تخطيط الأعصاب والدماغ.

وأشار العبدلي إلى أن وحدة السكتة الدماغية، التي تضم 20 سريرًا مخصصًا للحالات الحرجة، استقبلت أكثر من 1,400 حالة طارئة عبر “كود السكتة الدماغية”، وتم تنويم 1,100 حالة منها.

كما خضعت 150 حالة لعلاج مذيب الجلطة، واستفادت 200 حالة من التدخل الإشعاعي لإزالة الخثرة الدموية أو توسيع الأوعية. وأكد أن هذه الإنجازات تحققت بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ما يعزز جودة الرعاية المقدمة. معايير عالمية

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة نوف منصور، قائد مسار السكتة الدماغية في تجمع الرياض الصحي الأول، أن خدمات السكتة الدماغية شهدت خلال عام 2024 تطورًا ملحوظًا، حيث تم تطبيق أحدث المعايير العلاجية العالمية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الكفاءة في أقسام الطوارئ وأجنحة التنويم.

فيما أشار الدكتور عبدالمجيد العنزي، رئيس وحدة السكتة الدماغية، إلى أن الوحدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتخصصة لرصد العلامات الحيوية وعلاج الجلطات الدماغية بدقة وفعالية، مع فريق طبي وتمريضي يقدم الرعاية الفورية على مدار الساعة. برامج تأهيلية

كما تتكامل الخدمات مع برامج تأهيلية شاملة تشمل العلاج الطبيعي، النطق، والعلاج الوظيفي.

وأبرزت مدينة الملك سعود الطبية التزامها بمتابعة المرضى بعد خروجهم من المستشفى من خلال العيادات الخارجية المتخصصة، التي تركز على تقديم دعم طبي شامل، الإرشاد التغذوي، والرعاية النفسية والاجتماعية، بما يساهم في تحسين جودة حياة المرضى وتقليل مخاطر المضاعفات وتكرار الإصابة بالسكتة الدماغية.