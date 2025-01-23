شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح شركة "إل جي إلكترونيكس" الكورية الجنوبية خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

إيرادات عام 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "إل جي إلكترونيكس" الكورية الجنوبية للإلكترونيات الاستهلاكية، اليوم الخميس، تراجع الأرباح التشغيلية للسنة المالية 2024، على الرغم من زيادة الإيرادات.وقالت الشركة إن أرباحها التشغيلية تراجعت بشكل طفيف لتصل إلى 42ر3 تريليون وون كوري جنوبي (4ر2 مليار دولار) للعام 2024، مقارنة بعام 2023، والذي يرجع في المقام الأول إلى التأخر في تعافي الطلب العالمي على الأجهزة المنزلية وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية في النصف الثاني من العام.وكشفت الشركة عن تسجيل إيرادات قياسية جديدة مجمعة بلغت 73ر87 تريليون وون كوري جنوبي لعام 2024، وفي عام 2024 استمرت أعمال الأجهزة المنزلية ومكونات المركبات في النمو، مما ساهم في تحقيق أعلى إيرادات للشركة.كما أعلنت وحدة "إل جي للترفيه المنزلي" ووحدة "حلول الأعمال" في "إل جي إلكترونيكس" عن ارتفاع الإيرادات.وأعلنت وحدة "إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في الشركة تحقيق إيرادات بواقع 2ر33 تريليون وون في عام 2024، فيما بلغت أرباحها التشغيلية 04ر2 تريليون وون كوري جنوبي.كما أعلنت شركة "إل جي للترفيه المنزلي" تسجيل إيرادات بواقع 23ر15 تريليون وون وأرباح تشغيلية بواقع 9ر315 مليار وون في عام 2024.