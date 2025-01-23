الأميرة ريما بنت بندر تثير تفاعلا بصورها مع ترامب وهذا ما قالته عن علاقة واشنطن والرياض

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عدن - ياسمين التهامي - الأميرة ريما بنت بندر تثير تفاعلا بصورها مع ترامب في حفل تنصيبه وما قالته عن علاقة واشنطن والرياض أثارت صور السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال حفل تنصيبه. وحضرت الأميرة ريما بنت بندر مراسم تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، وعقب حفل التنصيب وإلقاء ترامب لخطابه، التقطت الصور التذكارية. وفي حسابها على منصة “إكس”، نشرت الأميرة ريما بنت بندر صورا من حفل التنصيب معلقة عليها بالقول: “مع احتفال بلدينا بمرور 80 عاما من الصداقة، كان من دواعي شرفي أن أنقل تهاني قيادتنا الصادقة نيابة عن المملكة العربية السعودية إلى الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة تنصيبه”.

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