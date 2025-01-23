شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسى باحتفالات عيد الشرطة الثالث والسبعين والان مع تفاصيل الخبر

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال الشرطة المصرية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الثالث والسبعين.

وذكر بيان الكنيسة إننا في هذه الذكرى، إذ نستحضر أمامنا تضحيات أبطال الشرطة البواسل في سبيل الوطن والواجب، طوال السنين الماضية، نشعر بالطمأنينة والأمان، إذ نثق أن رجال شرطتنا الوطنية ساهرون على حماية هذا البلد وقادرون دومًا على جعل أبنائه كرامًا آمنين.

ونصلي أن يحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة بيمينه القوية الرفيعة، وينعم عليها بدوام التقدم والاستقرار.