حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان عبد الله بن مصبح بن غليطة الغفلي

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي عقب صلاة العصر اليوم في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف صلاة الجنازة على جثمان المغفور له عبد الله بن مصبح بن غليطة الغفلي.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

كما أدى الصلاة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.