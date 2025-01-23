جرح خمسة بحادث طعن عشوائي في جنوب لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أصيب خمسة أشخاص في "عمليات طعن جماعية" في منطقة كرويدون بجنوب لندن، اليوم الخميس، وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنه تم القبض على مشتبه به.

واثار الحادث الذي وقع بالقرب من مستودع (سينسبري) في كرويدون، استجابة ضخمة لخدمات الطوارئ، مع استمرار الشرطة في التحقيق في مكان الحادث.

وتدفقت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث في مارلو واي بعد الساعة 11 صباحًا بقليل حيث عثروا على خمسة ضحايا مصابين، وفقًا لمصدر، زكانوا تعرضوا للطعن في مركز للطرود من قبل موظف سابق.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "في الساعة 10:15 من صباح يوم الخميس 23 يناير، استجاب الضباط لتقارير عن طعن في عنوان تجاري في مارلو واي، بيدينغتون. ويتواجد الضباط في مكان الحادث مع خدمة الإسعاف في لندن لعلاج خمسة أشخاص مصابين. كما تم نقل رجل يبلغ من العمر 54 عامًا إلى المستشفى حيث اعتُبرت إصاباته غير مهددة للحياة. تم القبض على رجل واحد".

أطقم الطوارىء

وتم تصوير أطقم خدمات الطوارئ في مكان الحادث خارج مركز توزيع محال سينسبيري وآرغوس Sainsbury's Argos هذا الصباح، إلى جانب صف من أربع سيارات إطفاء على الأقل.

ووفقًا لصحيفة مترو Metro، وصل المهاجم إلى بوابات مركز الطرود مسلحًا بسكين قبل أن يواجهه حارس أمن و"يُعالجه". وقال شاهد عيان إنه طعن بعد ذلك ثلاثة أعضاء آخرين من الموظفين.

وقال أحد العاملين لصحيفة مترو: "جاء رجل عشوائي إلى البوابة وقال إنه يعمل لدى أرغوس. واجهه حارس أمن وطعنه ثم طعنه. ثم حاول المزيد من الموظفين مساعدته وطعن ثلاثة آخرين. طُعن حارس الأمن في ذراعه وهو بخير. الرجل الذي فعل ذلك لم يعمل هنا".

وقال متحدث باسم إسعاف لندن: "تم استدعاؤنا في الساعة 10.21 صباحًا هذا الصباح (الخميس 23 يناير) لتقارير عن حادث طعن في مارلو واي، كرويدون. أرسلنا عددًا من الموارد إلى مكان الحادث، بما في ذلك أطقم سيارات الإسعاف، ومسعف في سيارة استجابة سريعة، وضابط استجابة للحوادث، وأعضاء من وحدة الاستجابة التكتيكية لدينا وإسعاف لندن الجوي. عالجت أطقمنا خمسة مرضى في مكان الحادث، قبل نقل أحدهم إلى مركز صدمات رئيسي في لندن وأربعة إلى مستشفيات أخرى".

وقال متحدث باسم أرغوس: "نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم الفرق في الموقع وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات لدعم الشرطة في تحقيقاتها".