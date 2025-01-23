الاتفاق لن ينهار - البيت الأبيض يكشف آخر مستجدات مفاوضات غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس 16 يناير 2025، أنه لا صحة للتقارير بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد ينهار.

وأضاف كيربي في حديث لـ "إن بي سي" الأمريكية، أن "هناك بعض التفاصيل يتعين توضيحها لكن لا صحة للتقارير بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد ينهار".

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وقال "نحن على ثقة أنه ستتم تسوية التفاصيل التي تحدث عنها نتنياهو وسيبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد"، مؤكداً أن "جو بايدن ودونالد ترامب يتقاسمان الهدف نفسه في إنهاء هذه الحرب وتحرير الرهائن".

وشدد كيربي على أن "ما دفع حماس إلى العودة للطاولة هو عزلتها بعد القضاء على قوتها وتحييد قادتها وعدم قدرة إيران على دعمها".

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وأشار إلى أنه "خلال تنفيذ المرحلة الأولى يتعين على الجانبين التفاوض على بدء المرحلة الثانية التي ستنهي الحرب".

وأكد أن "النقطة الحرجة الكبرى التي توصلنا للمرحلة الثانية هي إنجاز ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى".

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وأعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، مساء أمس الأربعاء 15 يناير 2025 ، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يناير الجاري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "يسر دولة قطر ومصر والولايات المتحدة الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة لوصول طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار".

المصدر : وكالات