بطولة إيطاليا: يوفنتوس يتعاقد مع الفرنسي مواني قادما من سان جرمان بالإعارة

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : تعاقد يوفنتوس خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس، مع المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني بالإعارة من باريس سان جرمان.

ونشر كل ناد بيانا أكّدا إتمام الصفقة التي تُبقي مواني مع نادي "السيدة العجوز" حتى 30 حزيران/يونيو.

وكان الانتقال تأخر لأن سان جرمان سبق أن أكمل حصته من اللاعبين الذين يمكن إعارتهم إلى أندية غير محلية في موسم واحد.

وتمت الصفقة بعدما فسخ المدافع الإسباني خوان برنات عقده مع نادي العاصمة وفقا لوسائل إعلامية، وانضم إلى فياريال بشكل دائم بعدما انتقل إليه بالإعارة في أواخر آب/أغسطس الماضي.

وعلى الرغم من أنه لم يبدأ سوى مباراتين فقط مع سان جرمان في النصف الأول من الموسم، بقي مواني (26 عاما) لاعبا أساسيا في تشكيلة منتخب فرنسا.

منذ انضمامه إلى النادي، اكتفى بتسجيل هدفين في 10 مباريات ضمن الدوري إلى جانب تقديم تمريرة حاسمة واحدة، ولم يلعب سوى 78 دقيقة منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

انضم المهاجم الدولي إلى بطل فرنسا قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني بصفقة قيمتها 93.7 مليون دولار بداية الموسم الماضي، وسجل تسعة أهداف في 40 مباراة خلال موسمه الأول في باريس.

وسيُعزز انتقاله خط هجوم يوفنتوس الذي افتقد عددا من اللاعبين بسبب الإصابات.

واضطر فريق المدرب تياغو موتا إلى اللعب من دون مهاجم أساسي في المباريات الماضية، وبدا متواضعا في التعادل السلبي مع كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء، في الجولة السابعة ما قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق المركز الخامس في الدوري بـ37 نقطة، بفارق 13 نقطة عن نابولي المتصدر الذي سيلاقيه السبت في المرحلة 22 من الدوري.