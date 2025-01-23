دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يعزز حظوظه بالتأهل بعدما قلب الطاولة على سيتي

الرياص - اسماء السيد - باريس : عزز باريس سان جرمان الفرنسي حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر الملحق، بعدما قلب الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي بتأخره بهدفين إلى فوزه 4 2 الأربعاء في الجولة السابعة ما قبل الأخيرة.

سجل البديل جاك غريليش (50) والنروجي إرلينغ هالاند (53) لسيتي ورد سان جرمان عبر عثمان ديمبيليه (56) وبرادلي باركولا (61) قبل أن يُهدي البرتغالي جواو نيفيش التقدم لسان جرمان (78) ويؤكد البديل غونسالو راموش الفوز (90+6).

ودخل الفريق الباريسي قائمة الفرق الـ16 التي تتأهل عبر الملحق، باحتلاله المركز 22 بـ10 نقاط، قبل مباراة أخيرة مع مضيفه شتوتغارت الألماني الـ24 في الجولة الأخيرة.

في المقابل، خرج سيتي من القائمة بخسارته الثالثة وتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز 25، قبل أن يلعب على أرضه مع كلوب بروج البلجيكي التاسع عشر.

في إعادة لنصف نهائي موسم 2020 2021 وربع نهائي 2015 2016، نجح سان جرمان في تحقيق الفوز الثاني فقط على سيتي ضمن مواجهاتهما الثماني في البطولة القارية العريقة (تعادلا مرتين وفاز سيتي أربع مرات).

جاء التهديد الأول من طرف أصحاب الضيافة عبر ديزيريه دويه بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس البرازيلي إيدرسون (5).

وكاد البرتغالي فيتينا يفعلها برأسية فوق العارضة (10)، ردّ عليها الجناح البرازيلي سافينيو بتسديدة قريبة لكن الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما تصدى لها، وصلت إلى البلجيكي كيفن دي بروين الذي تابعها، إلا أن الحارس العملاق أبعدها (13).

وحاول فيتينيا مرة ثانية بتسديدة من على مشارف المنطقة ارتدت من قدم أحد المدافعين ومرت إلى جانب القائم الأيمن إلى ركنية (26)

ومن الركنية، وصلت الكرة إلى الإسباني فابيان رويس الذي سددها بقوة نحو المرمى، لكن المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول أبعدها من على خط المرمى (27).

وتألق دوناروما في التصدي لتسديدة من سافينيو الذي وصلته كرة من هجمة مرتدة منظمة (39).

وأدخل الإسباني بيب غوارديولا كل من ريكو لويس وغريليش مطلع الشوط الثاني، فسجل الأخير هدف السبق حين تهادت الكرة أمامه في منطقة الجزاء بعد تصدي دوناروما لتسديدة (50).

وبعد ثلاث دقائق، دخل غريليش على الجهة اليسرى ولعب عرضية حاول نيفيش اعتراضها لكنه حولها نحو هالاند الذي وضع الكرة في الشباك (53).

سان جرمان يردّ بسرعة

لكن سان جرمان لم يستسلم وقلّص الفارق بسرعة عبر ديمبيليه الذي وصلته كرة من باركولا المنطلق من الجهة اليسرى (56).

وأدرك باركولا التعادل بتسديدة إلى يمين المرمى، حين وصلته الكرة من القائم الأيمن الذي ارتطمت فيه تسديدة دويه (61).

وكاد ديمبيليه يسجل الثالث حين راوغ لاعبا وسدد بقوة داخل المنطقة لكن كرته ارتدت من العارضة (70).

وعوّض نيفيش خطأه في الهدف الثاني لسيتي، حين حوّل برأسه عرضية فيتينا إلى المرمى مستغلا غياب الرقابة الدفاعية (78)، مهديا فريقه التقدم، قبل أن يؤكد راموش وحكم الفيديو المساعد "في ايه آر" الفوز بهدف رابع.

واقترب أرسنال الإنكليزي من التأهل المباشر بشكل كبير، بعد فوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثة أهداف نظيفة سجلهما ديكلان رايس (2)، الألماني كاي هافيرتس (66) والنروجي مارتن أوديغارد (90+2).

ورفع الـ"غانرز" رصيدهم إلى 16 نقطة في المركز الثالث بانتصارهم الخامس، قبل لقاء مضيفهم جيرونا الإسباني الذي سقط أمام مضيفه ميلان الإيطالي بهدف نظيف.

ويدين ميلان بفوزه الخامس إلى البرازيلي رافايل لياو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 37.