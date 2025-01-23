شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت اليوم الخميس فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع مودرن سبورت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى المصرى، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ آخر ظهور للزمالك ومودرن سبورت

يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم منتشياً بتأهله للدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية متصدراً مجموعته بعد الفوز على إنيمبا النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهد الظهور الأخير للزمالك في الدوري المصري فوزاً للفارس الأبيض على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما خسر مودرن سبورت من سموحة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

2_ موقف الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

ويملك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يملك مودرن سبورت 4 نقاط من 8 مباريات لم يحقق الفوز في أياً منها وإكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.

3_الزمالك يتفوق على مودرن سبورت فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.70 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لمودرن سبورت 6.83 مليون يورو.

4_ أرقام جروس مع الزمالك

قاد جروس الزمالك فى الولاية الثانية فى8 مباريات، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

وسبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.

أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط، وسجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.

وحقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2- 1).

بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

5_ 8 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت بالدورى

8 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 6 انتصارات مقابل تعادلين، وسجل الزمالك 15 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف وإنتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.