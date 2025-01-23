شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: يخف البرد قليلاً بإجازة نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أنه يخف البرد قليلاً بإجازة نهاية الأسبوع.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس: “وفقاً للنماذج توقعات إجازة نهاية الأسبوع يخف البرد قليلاً مع بقاء الأجواء من باردة لباردة جداً على معظم المملكة، نهارا معتدلة على الوسطى والشرقية وشرق الغربية باردة على الشمالية”.

وكشف عن: “توقعات-الأمطار -الرياح المتوقعة يومي الجمعة والسبت، ودرجات الحرارة الساعة”3”-“9″مساءً -“6″فجراً”.

وتابع: “وفقاً للمراصد الحرارة المسجلة فجر اليوم الخميس 1446/7/23هـ الساعة “6 ” أجواء من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة العربية، عدا الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر معتدل”.

واستطرد: “أقل حرارة القريات”3” الرياض “6” درجة مئوية وهي أقل حرارة تسجله هذا الأسبوع، وغيوم على أجزاء من الشرقية والوسطى”.



