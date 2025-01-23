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نور حازم يُضيف الميدالية التاسعة لبعثة مصر في بطولة قطر الدولية للفروسية

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  • نور حازم يُضيف الميدالية التاسعة لبعثة مصر في بطولة قطر الدولية للفروسية 2/3
  • نور حازم يُضيف الميدالية التاسعة لبعثة مصر في بطولة قطر الدولية للفروسية 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام مسعود

الخميس، 23 يناير 2025 02:23 م

حصل الفارس المصري نور حازم على المركز الثالث في الجولة الثالثة من بطولة قطر الدولية للفروسية، المقامة حاليًا في الشقب بالعاصمة القطرية الدوحة.

توج نور حازم بالميدالية البرونزية في الجولة الثالثة من بطولة قطر الدولية للفروسية، بقفز حواجز ارتفاع 130 سم، فيما حصل القطري محمد خليفة الباكر، على المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد الميدالية الفضية السعودي بدر الفرد.

ووصل رصيد بعثة مصر للفروسية، إلى 9 ميداليات في بطولة قطر الدولية للفروسية، بعد برونزية نور حازم اليوم الخميس.

تأتي هذه النتائج المبهرة ضمن مشاركة بعثة مصرية ضخمة تضم 27 فارسًا و31 جوادًا، وهي واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية.

المتوجون بالمركز الثلاثة الأولي في إرتفاع 130 سم
المتوجون بالمركز الثلاثة الأولي في إرتفاع 130 سم

 

نور حازم يتسلم الميدالية البرونزية
نور حازم يتسلم الميدالية البرونزية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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