شكرا لقرائتكم خبر عن نور حازم يُضيف الميدالية التاسعة لبعثة مصر في بطولة قطر الدولية للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

حصل الفارس المصري نور حازم على المركز الثالث في الجولة الثالثة من بطولة قطر الدولية للفروسية، المقامة حاليًا في الشقب بالعاصمة القطرية الدوحة.

توج نور حازم بالميدالية البرونزية في الجولة الثالثة من بطولة قطر الدولية للفروسية، بقفز حواجز ارتفاع 130 سم، فيما حصل القطري محمد خليفة الباكر، على المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد الميدالية الفضية السعودي بدر الفرد.

ووصل رصيد بعثة مصر للفروسية، إلى 9 ميداليات في بطولة قطر الدولية للفروسية، بعد برونزية نور حازم اليوم الخميس.

تأتي هذه النتائج المبهرة ضمن مشاركة بعثة مصرية ضخمة تضم 27 فارسًا و31 جوادًا، وهي واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية.



المتوجون بالمركز الثلاثة الأولي في إرتفاع 130 سم