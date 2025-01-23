شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كهربا مع الأهلى قبل بداية رحلته مع الاتحاد الليبى؟..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، عن فريقه مغادرا إلى ليبيا للانضمام لفريقه الجديد الاتحاد الليبى، الذى انتقل إليه معارا لمدة 6 أشهر بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر مدرب الأهلى.

ونستعرض أرقام محمود كهربا مع الأهلى بعد رحيله للدورى الليبى :

لعب: 144 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد الدقائق: 7115 دقيقة

البطولات: 15 لقبا "3 دورى + 3 كأس مصر+ 3 كأس السوبر المحلى + 4 دورى أبطال أفريقيا + كأس السوبر الأفريقى + كأس الثلاث قارات" بالإضافة لبرونزية كأس العالم 3 مرات.



ارقام كهربا

وفتح الأهلي باب الرحيل أمام كهربا خلال يناير الجاري، بعد تراجع مستواه وخروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

نادي الاتحاد الليبي اتفق مع محمود كهربا على انتقاله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 125 ألف دولار يتحصل عليهم الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن النادي الليبي له الحق في تفعيل بند شراء كهربا بعد نهاية مدة إعارته.