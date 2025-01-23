شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يستعيدون بريقهم مع جروس في الزمالك.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

استعاد 3 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بريقهم مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني بعدما نجح في تطوير مستواهم بصورة لافتة للنظر خاصة أنهم كانوا في مرمى انتقاد الجماهير خلال الفترة الماضية.

”الخليج 365” يسلط الضوء على هؤلاء اللاعبين في السطور التالية..

مصطفى شلبى

يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين مصطفى شلبى الذى كان دائما ما يتعرض لانتقادات قوية بسبب مستواه مع الزمالك ويعانى من عدم الاستمرارية في الأداء إلا أن مع تولى جروس الإدارة الفنية للفريق الأبيض بات اللاعب حديث الصباح والمساء في الفريق بسبب تحركاته المؤثرة في الملعب ودخوله إلى مناطق الخطورة الهجومية أمام المنافس وأصبح اللاعب أحد العناصر والركائز الأسايية في تشكيل السويسرى.

سيف الجزيري

نفس الحال ينطبق على التونسي سيف الدين الجزيري،الذى عانى من التهميش على مقاعد البدلاء في ولاية البرتغالى جوزيه جوميز،بعد أن كان المهاجم رقم واحد في القلعة البيضاء،ومع عودة جروس في الولاية الثانية ومنحه الثقة للاعب خاصة بعد حل أزمة عقده ومستحقاته المالية عاد اللاعب للتوهج والتألق مجدداً ونال ثقة الجماهير والجهاز الفني مجدداً.

محمود الونش

ويعد محمود الونش أحد اللاعبين الذين استفادوا من عودة السويسرى كريستيان جروس خاص أن تدرب تحت قيادته في الولاية الأولى ويعلم المدرب إمكانياته وقدراته جيداً،وبالفعل أصبح اللاعب من العناصر المهمة في الخط الخلفى للزمالك بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، إلا أن تعرضه لإصابة جديدة عطل استمراره فى التشكيل الأساسى تحت قيادة العراب.