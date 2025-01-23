شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث جوجل يحتفل بالدورة القمرية ليناير بلعبة تفاعلية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة جوجل لعبة تفاعلية بمناسبة آخر نصف قمر في شهر يناير من خلال صفحة البحث الخاصة بها، ويطلق علي هذا القمر اسم "قمر الذئب"، حيث تستخدم اللعبة رمزية الدورة القمرية لتشجيع اللاعبين على الاتصال بـ "ذئبهم" الداخلي أثناء التغلب على التحديات داخل اللعبة.

وستختبر جوجل معرفة المستخدمين بالقمر من خلال جعلهم يطابقون مراحل القمر ويكسبون النقاط، حيث سيحتاج المستخدمون إلى الإستراتيجية والتفكير السريع للتغلب على نصف القمر، وسيفتحون النقاط.

سيتم نقل المستخدمين على الفور إلى اللعبة بمجرد الضغط على زر التشغيل الوامض على Doodle.

يرحب بهم شعار "GOOGLE"، ولكن مع لمسة كونية: يتحول حرفا O الخاصان به إلى نصف قمر مشع.

تمهد اللعبة الطريق برسالة: "تقترب دورة القمر في شهر يناير من الربع الأخير، ثم تشرح Doodle السماوية، "في مرحلة نصف القمر، يتحول التوازن بين الضوء والظلام، مثل الحركات في لعبة كونية ملحمية".

يحمل قمر الذئب أو نصف القمر في شهر يناير معنى عميقًا في العديد من الثقافات، حيث سمي بهذا الاسم نسبة إلى عواء الذئاب الذي يمكن سماعه غالبًا خلال هذا الوقت من العام.