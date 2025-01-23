شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن نظارة Meta المقبلة.. لن تصل العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة Meta، المعروفة بابتكاراتها في مجال التكنولوجيا، إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال الأجهزة القابلة للارتداء عبر تطوير أول نظارة واقع معزز حقيقية، والمتوقع إطلاقها بحلول عام 2027. يأتي هذا الإعلان ضمن تقرير نشره مارك جورمان من وكالة بلومبرغ، والذي استند إلى مصادر مطلعة على مشاريع Meta المستقبلية.

نظارات ذكية متعددة الاستخدامات

تعمل Meta حاليًا على ثلاثة نماذج جديدة من النظارات الذكية، منها نموذج موجه للرياضيين مثل راكبي الدراجات، يُعرف داخليًا باسم Supernova 2. سيعتمد هذا النموذج على تصميم نظارات Oakley Sphaera، مع إضافة كاميرا مركزية مدمجة، مما يتيح للمستخدمين تسجيل تجاربهم أثناء الأنشطة الرياضية.

النموذج الأكثر تطورًا، الذي يحمل الاسم الرمزي Hypernova، سيكون بمثابة خطوة أقرب إلى تجربة الواقع المعزز الكاملة. ستتيح هذه النظارات للمستخدمين تشغيل تطبيقات بسيطة، عرض الإشعارات، والتقاط الصور ومشاهدتها مباشرة عبر الجهاز. ومن المتوقع أن يبدأ سعر هذه النظارات من حوالي 1,000 دولار، ما يجعلها خيارًا أكثر تقدمًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة جديدة.

الواقع المعزز: Artemis بدلًا من Orion

إلى جانب هذه التطورات، تعمل Meta على مشروع طموح يحمل اسم Artemis، وهو نسخة متطورة من نظارات الواقع المعزز Orion التي لم تُطرح تجاريًا تتميز نظارات Artemis بوزن أخف وتقنيات أكثر تقدمًا، ما يجعلها الخيار المثالي لتقديم تجربة واقع معزز حقيقية للمستخدمين بحلول عام 2027.

توسعات إضافية وتقنيات ذكية

لا تقتصر طموحات Meta على تطوير النظارات الذكية، حيث تعمل الشركة أيضًا على تطوير سوار معصم للتحكم بالنظارات، ليكون بديلاً عن التحكم عبر الإطارات الجانبية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة لإطلاق سماعات أذن مزودة بكاميرا، تُعرف باسم Camerabuds، والتي قد تنافس سماعات AirPods من Apple.

مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء

تعكس هذه المشاريع طموحات Meta في التوسع في مجال الأجهزة القابلة للارتداء، مع التركيز على الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز. إذا نجحت Meta في تنفيذ خططها، فقد تُحدث هذه الأجهزة تحولًا كبيرًا في الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع العالم الرقمي، ما يجعلها في طليعة الابتكار التكنولوجي.

تترقب الأوساط التكنولوجية هذه التطورات، بينما يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن Meta من تقديم تجربة جديدة ومتكاملة تنافس بقوة في السوق؟ الإجابة ستتضح مع إطلاق هذه المنتجات خلال السنوات القادمة.