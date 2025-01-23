شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والبرتغال تبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه الأربعاء، مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال لقاء الوزيرين على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة "دافوس" السويسرية.

وناقش الجانبان -خلال اللقاء- وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.