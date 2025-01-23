شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى السعودية 23-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس فى السعودية حيث سجل عيار 24 سجل 332.00 درهم، ويعد سعر الذهب من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

عيار 24 332.00 ريال

عيار 22 304.25 ريال

عيار 21 290.50 ريال

عيار 18 249.00 ريال

عيار 14 193.75 ريال

عيار 12 166.00 ريال

الاونصة 10324.50 ريال

الجنيه الذهب 2323.50 ريال

الأونصة بالدولار 2753.95 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.