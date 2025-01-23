بعد إعلان ارتباطها.. إطلالات جمالية لافتة تألقت بها أروى جودة خلال الأشهر الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 08:49 صباحاً - احتفلت النجمة المصرية أروى جودة حديثاً بعقد قرانها على خطيبها رجل الأعمال الفرنسي - الإيطالي جون باتيست بعد عام ونصف العام من إعلان خطوبتهما وانتظارهما اكتمال الإجراءات القانونية.

أروى جودة من نجمات الدراما المصرية اللاتي يتمتعن بجمال شرقي، وهي تدرك تماماً كيفية إبرازه بصيحات جمالية جذابة وعصرية تعتمدها في كل مناسبة وتلفت الأنظار إليها بأناقتها المفعمة حيوية وشباباً.

يعتمد مكياج أروى جودة على رسمات العيون البارزة ويرتكز بشكل أساسي على الظلال السموكي أو الألوان الداكنة التي تناسب العيون المبطنة، كما نراها تختار الفاونديشن المناسب لبشرتها الحنطية مع ألوان أحمر الشفاه الخافتة والطبيعية التي تبرز شفتيها الممتلئتين.

أما تسريحات شعرها فهي عصرية بامتياز بلمسات شبابية، تتنوع بين تسريحة ذيل الحصان وتسريحة الكعكة وتسريحة الشعر المالس بقصة الكاريه التي تضفي جمالاً وأناقة على صاحبات الوجه الدائري.

ومن "الخليج 365" نرصد لك أجمل إطلالات أروى جودة الجمالية التي تألقت بها في الأشهر الأخيرة، والتي يمكنك أن تستوحي منها أفكاراً لمكياجك وتسريحة شعرك، لا سيما في المناسبات.

مكياج سموكي بني مع تسريحة الضفيرة الطويلة

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في أحدث إطلالاتها الجمالية، وتحديداً في حفل joy awards 2025، أطلت أروى جودة على السجادة الخزامية بزي تراثي مستوحى من الفراعنة، لفت الأنظار إليها، ونسقت معه مكياج سموكي بني ارتكز على مزج ظلال العيون الأسود والبني على كامل جفن العين العلوي مع الظلال السموكي عند الطرف الخارجي للعين، وحددت رسمة العين بالكحل الأسود البارز مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش المستعارة، كما اعتمدت مكياج البشرة الموحد مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين واكتفت بأحمر الشفاه النيود، أما تسريحة شعرها فاستوحتها أيضاً من زمن الفراعنة فطبقت الضفيرة الطويلة جداً حيث استعانت بالشعر المستعار، وزينتها بأكسسوار ذهبي لامع، فبدت بإطلالة جمالية غير تقليدية ومتفردة.

مكياج زهري لامع مع تسريحة ذيل الحصان

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وبإطلالة جمالية أخرى نسقتها مع فستان زهري ناعم من الحرير، تألقت أروى جودة بمكياج زهري لامع ارتكز على ظلال العيون الزهرية اللامعة التي غمرت كامل جفن العين المتحرك مع التركيز على الزاوية الداخلية للعين لإبرازها. وأضافت لمسة من الغليتر الوردي على الجفن المتحرك أو تحت الحاجب، والكحل الأسود المحدد لرسمة العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اختارت الفاونديشن الناعم والمخملي مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان العالية والعريضة بالفرق الوسطي للغرة البف مع خصلة الغرة الويفي المنسدلة على جانب الوجه.

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مكياج بنفسجي بارز مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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وفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 red sea film festival ظهرت أروى جودى على السجادة الحمراء بفستان باللون الفوشيا تميز بقصة الكتف المكشوف، نسقت معه مكياج بنفسجي بارزاً طبقت فيه ظلال العيون البنفسجية اللماعة فوق جفن العين العلوي مع خط الآيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج جفن العين العلوي وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واعتمدت مكياج البشرة الناعم والمناسب للون بشرتها الحنطية وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي المات، وجاءت تسريحة شعرها لتكمل جمال إطلالاتها، حيث اختارت تسريحة الشعر نصف المرفوع بالفرق الوسطي للغرة.

مكياج سموكي ميتاليك مع تسريحة الكعكة العالية

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وفي واحدة من أجمل إطلالاتها، تألقت أروى جودة بفستان أبيض يناسب السهرات ونسقت معه مكياج سموكي بارزاً وجذاباً ارتكز على ظلال العيون السموكي التي غمرت كامل جفن العين العلوي مع لمسة من الغليتر الميتاليك على الجفن المتحرك للعين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش المستعارة والكحل الأسود البارز المحدد لرسمة العين، وجاء مكياج البشرة مخملياً وموحداً مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين. كذلك اختارت أحمر الشفاه النيود المات، وتألقت بتسريحة الكعكة العالية الضخمة مع الفرق الوسطي للغرة وخصلات الغرة الويفي منسدلة على جانبي الوجه.

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مكياج نيلي بارز مع تسريحة الشعر المبلل

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وفي جلسة تصوير لها، تألقت أروى جودة بإطلالة من الشيفون النيلي نسقت معها صيحة المكياج النيلي البارز المناسب للعيون المبطنة، حيث ارتكز على ظلال العيون النيلية فوق جفن العين العلوي مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اختارت مكياج البشرة المخملي بطبقات موحدة على كامل الوجه وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي الخفيف، كما اختارت تسريحة الشعر المبلل المسرح إلى الخلف بالكامل مع قصة الشعر الكاريه.

مكياج دخاني براق مع تسريحة الشعر المالس

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ومن اختيارات أروى جودى الجمالية والمميزة، تلك التي تألقت بها بمكياج دخاني مع لمسات براقة جذابة فوق جفن العين المتحرك وخط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين والكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش المستعارة، واعتمدت مكياج البشرة البرونزي مع البلاش الترابي اللامع على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الغلوس الطبيعي، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس بقصة الكاريه والفرق الوسطي للغرة.