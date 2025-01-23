إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها وهالة سرحان 

تفاعل المشاهير

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 01:19 مساءً - أدت الفنانةمناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين والإعلامية هالة سرحان، ووثقت إلهام تلك اللحظة بصورة نشرتها عبر صفحتها على "انستغرام " ظهر من خلالها الجميع أمام الكعبة المشرفة، وعلقت بالقول "يارب يتقبل منا جميعًا دعواتنا لأمهاتنا الغاليين على قلوبنا يارب العالمين، الله يرحم أمي ويرحم كل الأمهات اللي غابوا عنا ويسعد كل الأمهات اللي عايشين بيننا".وتفاعل عدد من النجوم والمشاهير مع الصورة التي نشرتها إلهام شاهين من أمام الكعبة المشرفة، بمجموعة من التعليقات من بينهم الفنانة غادة عبد الرازق والتي تمنت لهن جميعاً عمرة مقبولة ، والفنانة سلمى أبو ضيف والتي اكتفت بوضع رسوم تعبيرية على هيئة قلوب حمراء، الإعلامية سالي شاهين هي الأخرى علقت قائلة "ماشاء الله ، عمرة مقبولة بإذن الله".

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إلهام شاهين حاضرة في دراما رمضان 2025

الجدير بالذكر، أن إلهام شاهين انضمت مؤخراً للمشاركة في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، ومن المفترض أنها ستقدّم دَور عمة عمرو سعد، الذي تجمعها به علاقة قوية.مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، منة فضالي، عماد زيادة، بشرى، أحمد رزق، أحمد فهمي، طارق النهري، ونشوى مصطفى. من تأليف خالد صلاح. وإخراج محمد سامي.يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مشاركتها في مسلسل "الفريدو"، وهو عمل مكوّن من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود. وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته؛ حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح. وإخراج عصام نصار. وبطولة: أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، عفاف رشاد، وغيرهم من النجوم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».