من بينهم محمد عبده.. القائمة الكاملة لنجوم مهرجان فبراير الكويت 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 01:19 مساءً - تستعد دولة الكويت لاستقبال كوكبة من ألمع نجوم عالم الغناء والطرب في مهرجان "فبراير الكويت 2025"، والذي تبدأ فعالياته يوم 6 فبراير وتستمر حتى يوم 21 من نفس الشهر.

وكشف الحساب الرسمي لشركة "روتانا " على " انستغرام" ، عن المواعيد الرسمية للحفلات الغنائية التي يحييها كبار النجوم ضمن فعاليات المهرجان وسيكون جمهور المهرجان على موعد مع أمسيات فنية استثنائية تجمع بين الطرب الأصيل والإيقاعات الحديثة، ومن خلال السطور التالية إليكم مواعيد حفلات المهرجان.

عبادي جوهر وعايض

وتنطلق أولى حفلات مهرجان فبراير الكويت يوم 6 فبراير من الشهر المقبل ، بليلة طربية تجمع الفنان الكبير عبادي جوهر والفنان عايض والذي فاز مؤخراً بجائزة الفنان المفضل في حفل توزيع جوائز والتي أقيمت فعالياتها بالعاصمة السعودية الرياض السبت الماضي، ووقتها عبّر "عايض" عن سعادته للفوز بهذه الجائزة قائلاً على مسرح الحفل إنه لم يتوقع فوزه بهذه الجائزة، ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه.

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آدم ومطرف المطرف

سيكون الجمهور يوم 7 فبراير على موعد مع سهرة غنائية أخرى مميزة مليئة بالاحساس والطرب تجمع بين الصوت الكويتي الشاب مطرف المطرف مع الفنان اللبناني آدم.

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أحمد سعد وفرقة ميامي

وفي يوم 13 فبراير سيكون الجمهور على موعد مع النجم أحمد سعد الذي سوف يطرب محبيه بأغاني ألبومه الجديد الذي طرحه منذ أيام بعنوان " حبيبنا" والذي نال على استحسان الكثير من محبيه، ويشاركه الحفل أيضاً في نفس الموعد فرقة ميامي الكويتية والتي تتميز باللون الغنائي الشبابي والسريع.

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"فنان العرب" محمد عبده

وفي أمسية طربية مختلفة في كافة تفاصيلها عنوانها الرئيسي "الفن والطرب" يحيي فنان العرب محمد عبده حفله الغنائي يوم 14 فبراير وهو اليوم الذي يتزامن مع احتفالات يوم الحب .

وكان الفنان محمد عبده قدم فقرة غنائية مميزة بالتعاون مع الموسيقي والأوبرالي الشهير الإيطالي أندريا بوتشيلي جاءت ضمن فعاليات حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025، وقدم من خلالها أشهر أغانيه وهي "صوتك يناديني".

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" صوت الحب " ماجد المهندس

بينما سيحيي "صوت الحب" ماجد المهندس وهو اللقب الذي منح له من قبل جمهوره ومحبيه، حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت يوم 19 فبراير .

وخلال الأيام الماضية احتفل النجم ماجد المهندس بنجاح أغنيته " الجو" لحصدها جائزة الأغنية المفضلة خلال حفل توزيع الجوائز Joy Awards،

أغنية "الجو" عرضها ماجد المهندس بطريقة الفيديو كليب، وقام بإخراجها المخرج اللبناني فادي حداد، والأغنية من كلمات أحمد علوي وألحان أحمد الهرمي. واستطاعت الأغنية أن تحقق أصداء جيدة لها، كما أنها تصدرت قائمة الأكثر تداولاً في عدة دول خليجية وذلك وقت طرحها وتقول كلماتها " الجو يبي له إتنين عشاق ولهانين... الجو يقول شلون ماني معاك الحين .. مو ناقص أحلى جو".

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ليلة طربية تجمع نبيل شعيل وأصيل أبو بكر وأميمة طالب

وفي يوم 20 فبراير سيكون الجمهور مع وجبة طربية دسمة تجمع النجم الكبير نبيل شعيل بالنجم أصيل أبو بكر والنجمة أميمة طالب، ومن المنتظر أن يطرب هؤلاء محبيهم في هذه الليلة بمجموعة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة والتي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعين وقت طرحها.

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لفتة طيبة: تكريم الفنان عبدالله الرويشد

وفي ليلة ختام فعاليات مهرجان فبراير في الكويت لهذا العام، يكرم الفنان القدير عبدالله الرويشد على مسيرته الفنية المميزة يوم 21 فبراير ، وعلق حساب روتانا على " انستغرام" على بوستر الحفل، بالقول: ليلة للفن والتاريخ، ليلة نحتفل فيها جميعاً بتكريم القامة الفنية الكبيرة سفير الأغنية العربية عبدالله الرويشد على كل ما قدمه في مسيرته الفنية لجمهوره وعشاقه في عالم الفن".

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