أوبرا وينفري تكشف جوانب جديدة عن رحلة خسارتها 50 كيلوغراماً من وزنها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 01:19 مساءً - مع انتشار أدوية إنقاص الوزن، ورغم انقسام الأطباء حول العالم بشأنها بين فريقين؛ مؤيد ومعارض، إلا أن عدداً كبيراً من المشاهير اتجهوا إليها لإنقاص وزنهم، اعتبارًا أنها حل سريع وسهل عن الحميات الغذائية القاسية، والرياضات الشاقة، وكانت من ضمنهم مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري.

أوبرا وينفري ونظرتها للأشخاص النحيفين



أسطورة البرامج الحوارية، أوبرا وينفري، البالغة من العُمر 70 عامًا، تحدثت مع الدكتورة أنيا جاستريبوف في البودكاست الخاص بها، عن رحلة فقدان ما يقرب من 50 كيلوغراماً من وزنها، وتجربتها مع أقراص إنقاص الوزن، وكيف غيّرت نظرتها للأشخاص النحيفين تمامًا بعد أن بدأت في تناولها.

وأوضحت وينفري: "أحد الأشياء التي أدركتها في المرة الأولى التي تناولت فيها عقارًا لإنقاص الوزن هو أنني اعتقدت طوال سنوات حياتي الماضية، أن الأشخاص النحيفين لديهم قوة إرادة أكبر، وأنهم يستطيعون التحكم في شهيتهم، ويتناولون طعاماً أفضل منا، وقادرين على التمسك من تناول شريحة بطاطس لفترة أطول عن غيرهم".

وتابعت: "ثم أدركت في المرة الأولى التي تناولت فيها العقار، أن الأمر ليس كذلك، أنهم لا يفكرون في الأكل حتى، وشهيتهم بالفعل أقل منا، وإنهم يأكلون عندما يشعرون بالجوع فقط، ويتوقفون عن الأكل عندما يشبعون".

أخذت وينفري وقتًا طويلًا حتى تتجه للجوء لحل أقراص إنقاص الوزن، التي كانت تشعر تجاهها "بالعار":كنت أشعر أنني يجب أن أفعل ذلك بمفردي لأنني إذا تناولت الدواء، فهذا هو الطريق السهل، وأنه يجب علي أن أصل إليها بقوة الإرادة، حتى شعرت من أنني سئمت من تسلق الجبال وعيش معاناة الحميات الغذائية، فقررت أن ألجأ إليها في الأخير".

أوبرا وينفري التي عانت من إنقاص الوزن والتنمر

لم تكن تجربة خسارة الوزن هي الأصعب في رحلة وينفري، بل أن تعرضها للتنمر بسبب وزنها، كان أصعب ما مرّت به في مسيرتها، وتحدثت عن هذا الوقت قائلة: "وأنا في دائرة الضوء، في كل أسبوع كنت أُستغل من قبل الصحف الشعبية، وفي أي وقت أراد أي فنان كوميدي أن يسخر أو يمزح عن شيء، كانوا يمزحون حول وزني، ولقد قبلت ذلك لأنني اعتقدت أنني أستحق ذلك".

وكشفت أوبرا أنها أدركت في النهاية أنها جميلة بغض النظر عن حجمها، وأنها لا ينبغي أن تشعر بأنها "أقل من غيرها" لعدم وصولها إلى وزنها المستهدف.

أوبرا وينفري تكشف عن اللحظة التي غيَّرت نظرتها لخسارة الوزن وتبكي

وكانت قد تحدثت الإعلامية الشهيرة في مايو الماضي، عن معاناتها مع خسارة الوزن لأعوام طويلة، وقالت وهي تبكي إنها بعد كل تلك الأعوام والتعب اكتشفت أنها تعاني من مشكلة صحية، وأن الأمر لم يكن خطأها أبداً أو نقصاً في إرادتها.

وشرحت وينفري عندما حلّت ضيفة في بودكاست جيمي كيرن ليما؛ عن تأثر المعركة التي كانت تخوضها مع جسدها معظم حياتها، واللحظة التي أدركت فيها أن الأمر كان خارجاً عن سيطرتها.

وقالت: "كنت أشعر بالدهشة، الأمر ليس خطئي، كل هذه السنوات، كل تلك الحميات الغذائية، كل تلك الأوقات التي حاولت فيها، وعدت وحاولت مرة أخرى وخسرت الوزن، كنت أتسلق الجبل وأعاني وأجوع."

وتابعت: "الأمر ليس خطئي، كانت تلك هي اللحظة وذلك في عام 2023"، في إشارة إلى الوقت التي عرفت فيه أن ما تعانيه كان مشكلة صحية.

وأضافت: "لقد قدمت مئات الحلقات حول فقدان الوزن وأجريت محادثات لا تعد ولا تحصى حول هذا الموضوع، لكنني بقيت أخجل من مشكلتي مع السمنة"، لكن تعاطيها مع الأمر على أنه مرض وليس نقصاً في الإرادة غيَّر نظرتها لنفسها وللأمر بمجمله.

وأوضحت: "ما فهمته من الأمر وهو ما لم أفهمه خلال الـ 48 عاماً الماضية من صراعي مع وزني، هو أن هناك شيئاً في الدماغ يسمح لبعض الأشخاص مثلي بتخزين الدهون بشكل مختلف عن الآخرين".

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أزمة عام 1988

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فقدت أوبرا عام 1988 حوالي 67 رطلاً (30 كيلوغراماً) من وزنها بالاعتماد على السوائل ما جعلها تسترجع كلّ ما خسرته بسرعة/ حيث قالت حينها: "لم أحصل على لقمة من الطعام لمدة خمسة أشهر متواصلة في فقدان هذا الوزن، في نظام اعتمدَ فقط على المشروبات والمخفوقات".

وكشفت وينفري، آنذاك عن مقدار الوزن الذي فقدته للمرة الأولى من خلال الاستعانة بعربة مليئة بالدهون في إحدى حلقات برنامجها "أوبرا وينفري شو" في نوفمبر 1988.

ولكن ذكرت في المقابلة أنها استعادت وزنها بشكل مخيف قائلة: "بعد ثلاثة أيام، زاد وزني بمقدار 5 أرطال (3 كيلوغرامات)، وبعد أسبوع زاد وزني بمقدار 10 أرطال (5 كيلوغرامات)".

وأضافت: "بحلول شهر ديسمبر من ذلك العام، أصبحت أخجل من زيادة وزني السريعة لدرجة أنني بدأت في تفادي الدعوات لحضور المناسبات الاجتماعية".

وتابعت: "في الأسبوع الذي سبق الكريسماس، أتذكر أن المذيع دون جونسون كان يقيم حفلة ودعاني وبعض أعضاء برنامجي للحضور، إلا أنني تجنبت الذهاب بسبب وزني".

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