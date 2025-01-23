شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يستبق رسوم ترامب برفع أسعار "تسلا" فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة (تسلا) لصناعة السيارات الكهربائية التي يرأسها الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، عن رفع أسعار جميع طرازاتها في كندا بداية من الأول من فبراير المقبل حيث سترتفع أسعار طراز "موديل 3" بمقدار 9,000 دولار كندي (ما يعادل 6,254.78 دولار أمريكي).

كما سيشهد طراز "موديل Y" زيادات تصل إلى 4,000 دولار كندي في حين سترتفع جميع إصدارات طرازي "موديل S" و"موديل X" بمقدار 4,000 دولار كندي .. وفق ما أعلنت الشركة الأمريكية في بيان نقلته منصة ياهوو فايننس.

يشار إلى أن تسلا لا تقوم بتصنيع السيارات في كندا بل تستوردها من مصانعها في الخارج، ولم يتضح بعد عدد السيارات التي تصدرها تسلا إلى كندا من مصنعها في شنغهاي بالصين أو من منشآتها في الولايات المتحدة.

يأتي هذا التحرك غير المتوقع من تسلا لرفع الأسعار في وقت يؤكد فيه رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو أن حكومته مستعدة للتصدي إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك في الأول من فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن كندا تفرض بالفعل رسماً جمركياً بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية من الصين بما في ذلك سيارات تسلا المصنعة في شنغهاي ، حيث هدد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على كندا والمكسيك وشركاء تجاريين آخرين.