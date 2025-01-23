الامارات | إيطالية تخطف رضيعة حديثة الولادة من مستشفى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن امرأة ادعت أنها ممرضة وقامت مع زوجها باختطاف رضيعة حديثة الولادة من مستشفى في مدينة كوزينسا، بجنوب إيطاليا، أول من أمس، وعثرت الشرطة على المختطفَين واحتجزتهما وأعادت الرضيعة بسلام لوالديها. وأفادت السلطات بأنه تردد أن الرضيعة كانت في غرفة بأحد المستشفيات مع والدتها وجدتها، عندما ادعت المرأة أنها ممرضة، وأخذت الوليدة لإجراء ما يفترض أنه فحص، وعندما لم تتم إعادة الرضيعة، أبلغ الأبوان المستشفى وجرى إطلاق حملة بحث، وأوقفت الشرطة المرأة وزوجها والرضيعة في مركبة على مشارف المدينة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، كانت الخاطفة تدعي كذباً أنها حامل لأشهر، وأعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها أنجبت، ووجدت الشرطة شقة المرأة وزوجها مزدانة من أجل إقامة حفل استقبال الرضيعة.