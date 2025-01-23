الامارات | فعاليات ثقافية صينية - إماراتية تستعرض التراث وتدعم الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، بعد غدٍ، فعالية «دفء الربيع وسعادة العام الجديد 2025»، وذلك في إطار التعاون الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وبهدف تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين عبر أنشطة تستعرض التراث وتدعم الاستدامة.

تبدأ الفعالية بمسيرة كبرى للسيارات الصينية العاملة بالطاقة النظيفة، بمشاركة 13 شركة رائدة في مجال تصنيع السيارات، وتنطلق المسيرة من نادي دبي للفروسية، مروراً بمنطقة سيح السلم، قبل أن تصل إلى قرية التراث في أبوظبي، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة التي تمثل الحداثة الصينية والطابع التراثي الإماراتي العريق.

وتتضمن الفعالية أيضاً أنشطة بيئية وثقافية متنوعة، تشمل زراعة الأشجار في منطقة المرموم الصحراوية، كجزء من الجهود المشتركة لتعزيز مفاهيم الاستدامة.

كما تقام عروض فنية مستوحاة من التراث الصيني، تتنوع بين الموسيقى التقليدية والرقص الشعبي، فضلاً عن تسليط الضوء على الممارسات الثقافية التي تعكس روح الاحتفاء برأس السنة الصينية.

ويُقام صباح يوم الفعالية معرض للسيارات وتجارب قيادتها في نادي دبي للفروسية، ما يتيح للجمهور الاطلاع عن قرب على أحدث التقنيات التي تقدمها الشركات الصينية في مجال السيارات الكهربائية والمستدامة.

وتؤكد هذه الفعالية على العلاقات المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، إذ تسعى إلى بناء جسور ثقافية واقتصادية من خلال أنشطة تعزز التفاهم والتعاون بين الشعبين.

كما تبرز الفعالية التزام البلدين بدعم أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا النظيفة في تحقيق التقدم والازدهار.