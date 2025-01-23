الامارات | أحمد الخاجة: الدورة الـ 30 من «دبي للتسوق» علامة فارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مهرجان دبي للتسوق دوره المحوري محفزاً لأداء القطاع الاقتصادي ونمو السياحة في الإمارة، حيث كانت الدورة الـ30 واحدة من أكثر دورات المهرجان نجاحاً حتى الآن، بالنسبة للشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في مختلف أنحاء المدينة، وساعد التعاون مع الشركات الرائدة على تقديم الدورة الأكبر والأكثر روعة وتميزاً من المهرجان، التي جمعت ملايين السكان والزوار للاستمتاع بلحظات رائعة يومياً في مختلف أنحاء المدينة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «لاشك في أن الدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق كانت بمثابة علامة فارقة في تاريخ المدينة بأكملها، حيث أسهم المهرجان في نمو القطاعات الاقتصادية بما فيها السياحة والضيافة والتجزئة وغيرها في الإمارة، كما أنه عزز من مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والزيارة، إن النجاح غير المسبوق لمهرجان دبي للتسوق متأصل بعمق في نموذج الأعمال الفريد الذي تتبناه دبي، والذي يؤكد قوة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وشكّل التعاون والدعم من قبل شركائنا الاستراتيجيين والجهات المعنية التزامنا معاً العمل الجماعي والتميز، عاملاً أساسياً ساعدنا على تقديم دورة استثنائية ترتقي بمعايير تنظيم المهرجانات في المدن على مستوى العالم، وستواصل شراكتنا الاستراتيجية دورها الحاسم في دعم نمو مهرجان دبي للتسوق خلال الدورات المقبلة، ما يتيح لنا التوسع في نطاق وحجم هذا المهرجان الفريد من نوعه عاماً بعد عام».

وجمعت الدورة الـ30 من المهرجان، والتي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سكان وزوار الإمارة للاحتفال بمرور 30 عاماً من التميز والابتكار الذي لا مثيل له، ويعكس النجاح الباهر الذي حققه المهرجان هذا العام، الدور المهم الذي تلعبه الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ مكانة دبي المتنامية كوجهة سياحية عالمية، حيث يعمل الجميع في تناغم لتوفير فرص نمو جديدة مع تسليط الضوء على مكانة الإمارة باعتبارها المدينة الرائدة عالمياً للأعمال والترفيه، وأفضلها للعيش والعمل والزيارة، وذلك تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

ومع إسدال الستار على فعاليات هذه الدورة الرائعة، يواصل مهرجان دبي للتسوق تمهيد الطريق للنمو المستقبلي، ووضع معايير جديدة للتعاون والإبداع والتميز، وأعرب الشركاء الاستراتيجيون والرعاة الرئيسون والجهات الداعمة للمهرجان عن أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، التي تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة ورؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي رائدة عالمياً في الأعمال والترفيه.