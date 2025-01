شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكواد تفعيل خدمة Wi-Fi Calling لتحسين جودة الاتصالات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة هامة لتحسين جودة المكالمات الهاتفية في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية، أطلقت شركات المحمول في السوق المصرية، وهي المصرية للاتصالات WE"، فودافون، اورنج، وإي آند، خدمة Wi-Fi Calling التي تعتمد على استخدام شبكة الواي فاي بدلاً من الشبكة المحمولة لإجراء المكالمات، وهي خدمة توفر للمستخدمين تجربة اتصال أكثر استقرارا وجودة عالية، خصوصا في الأماكن التي تفتقر إلى تغطية قوية للشبكة الخلوية.

تعتبر خدمة Wi-Fi Calling أحد الحلول المتقدمة التي تتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات عبر شبكة الواي فاي، مما يساهم في تحسين جودة الصوت وتقليل التقطع في المكالمات، تتميز الخدمة بأنها لا تتطلب أي تكلفة إضافية، حيث يتم خصم المكالمات من باقة العميل المعتادة.

كيفية تفعيل خدمة Wi-Fi Calling؟

لتسهيل عملية تفعيل الخدمة على العملاء، وفرت شركات المحمول في مصر أكوادًا خاصة يمكن من خلالها تفعيل الخدمة بسهولة، بالإضافة إلى التطبيقات الخاصة بكل شركة إلى جانب إعدادات الجهاز:

فودافون: يمكن تفعيل الخدمة عبر كود #400* أو من خلال تطبيق My Vodafone.

اورنج: يتم تفعيل الخدمة عبر كود #0123# أو من خلال تطبيق My Orange.

إي آند: يمكن تفعيل الخدمة عبر كود #2175* أو من خلال تطبيق My &e.

المصرية للاتصالات WE: يمكن تفعيل الخدمة عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء أو من خلال تطبيق My We.

تدعم خدمة Wi-Fi Calling معظم الهواتف الحديثة فقط، لذا ينصح العملاء بالتأكد من أن أجهزتهم تدعم هذه التقنية قبل محاولة تفعيلها، كمل يمكن للمستخدمين الاستفسار عن توافق أجهزتهم مع الخدمة من خلال مراكز خدمة العملاء أو عبر التطبيقات المخصصة.

وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد اشتراكات الهاتف المحمول في السوق المصري بلغ 112.39 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة ملحوظة عن 111.12 مليون اشتراك في سبتمبر 2024.