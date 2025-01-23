شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز بعد غلق صفحة مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة فاركو التي أقيمت أمس ،الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز ، وبدأ الجهاز الفني يستعد لمباراة بيراميدز المُرتقبة في السابعة من مساء الأحد المقبل في الجولة العاشرة لبطولة الدوري، والتي تُعد أحد أهم المطبات الصعبة في رحلة المارد الأحمر نحو الحفاظ على لقب الدوري.

على جانب آخر، اقترب النادي الأهلي من ضم البرازيلي إيفرتون لاعب نادي أوسترافا التشيكي بعد تقارب وجهات النظر بين الأهلي والنادي التشيكي خلال الأيام الماضية، كما رحّب اللاعب البرازيلي بالانتقال للقلعة الحمراء.

ويُعد إيفرتون أحد أبرز اللاعبين الأجانب المُرشحين للانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة بعد قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر وإدارة النادي بقدرات اللاعب.

وشهدت الأيام الماضية تقاربا واضحا بين الأهلي واللاعب حول إتمام الصفقة، كما اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم في النادي التشيكي حول جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التي يأتي في مقدمتها ضم اللاعب مقابل مليوني دولار.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة أجنبية خلال يناير الجاري، خاصة مع غياب عدد كبير من اللاعبين عن الفريق بسبب الإصابات، يأتي في مقدمتهم رضا سليم وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وأشرف داري وكريم فؤاد ويحيى عطية الله، بجانب رحيل كهربا وبيرسي تاو.