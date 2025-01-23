خاص بالفيديو- حسن حمدان يعلّق على دبلجته هذه الشخصية في "الطائر الرفراف" ويكشف عن هذا التحدي

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني حسن حمدان في الكثير من الأعمال التمثيلية، نذكر "حكايتي، شريعة الغاب، أولاد آدم، شريعة الغاب، دفعة بيروت"، وغيرها من الأعمال التي نالت اعجاب الجمهور.



وبخطوة لافتة، شارك حسن حمدان بمباراة كرة قدم مؤخرا جمعته والممثلين سعيد سرحان، بديع أبو شقرا، سعد حمدان، جيسكار لحود، جوزيف ساسين، محمد فوعاني، وذلك مع شباب نازحين بمبادرة من الممثل ميشال حوراني.

موقع "الفن" تواجد في المباراة وأجرينا لقاء مع حسن حمدان تحدثنا فيه عن العديد من المواضيع.

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