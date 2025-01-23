«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي 27.9 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع