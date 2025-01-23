سيف بن زايد يلتقي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي الدكتور محمد بن علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سررت بلقاء معالي الدكتور محمد بن علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث تبادلنا الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وآثارها على البيئة الأمنية للمنطقة العربية، وناقشنا أبرز التحديات الأمنية، وأكدنا خلال اللقاء أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الأمني العربي المشترك، لضمان مستقبلٍ مشرق يسوده الأمان والاستقرار في ربوع عالمنا العربي».