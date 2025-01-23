تكنولوجيا: Asus تكشف عن أجهزة Chromebook جديدة باتصال 4G وتصميم مرن ومتانة ضد الانسكاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا شك أن العديد من مستخدمي الحواسب المحمولة، وخاصة الطلاب، لا يحتاجون إلى أداء عالٍ من أجهزتهم. بالنسبة لهؤلاء، تُعد أجهزة Chromebook خيارًا مناسبًا رغم عيوبها. يبدو أن Asus تدرك جيدًا احتياجات هذه الفئة، حيث أعلنت عن سلسلة CR من أجهزة Chromebook الاقتصادية التي تتميز بتصميم قوي يركز على المتانة.

تأتي الأجهزة بشاشات مقاس 11.6 بوصة و12.2 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، مع دعم للإدخال باللمس. كما تقدم Asus خيارات قابلة للتحويل بزاوية دوران 360 درجة، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بمفصلات 180 درجة تتيح وضعية مسطحة للشاشة.

وكما هو متوقع من أجهزة Chromebook، فإن الأداء ليس أولوية أساسية. تعتمد الأجهزة على معالج Intel N250 منخفض الاستهلاك للطاقة بقدرة 6 واط، مع أربعة أنوية وأربعة خيوط، وسرعة تعزيز تصل إلى 3.8 جيجاهرتز. وعلى الرغم من تواضع الأداء، فإن المعالج يكفي للمهام اليومية والخفيفة.

تدعم الأجهزة اتصال LTE بالإضافة إلى WiFi 6E وBluetooth. يمكن تجهيز الحواسب بما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة و128 جيجابايت من تخزين eMMC. ورغم أن الذاكرة تعد كافية، إلا أن سعة التخزين قد تكون محدودة بالنسبة للبعض.

تتميز سلسلة CR بخيارات منافذ متعددة، تشمل منفذي USB-C ومنفذي USB-A، بالإضافة إلى منفذ HDMI 1.4b، ومقبس صوت، وقفل Kensington. ومن بين الإضافات الملحوظة، تأتي لوحة المفاتيح مقاومة للسوائل، ما يعزز من متانة التصميم.

حتى الآن، لم تعلن Asus عن تفاصيل الأسعار أو موعد التوفر، لكنها أكدت أن المزيد من المعلومات ستُكشف قريبًا. وبالنظر إلى المواصفات، من المتوقع أن تكون سلسلة CR من أجهزة Chromebook بأسعار معقولة تلائم الفئة المستهدفة.

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