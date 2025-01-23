شكرا لقرائتكم خبر عن «سايكو»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 0% من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت نتائج الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1446/06/30هـ الموافق 2024/12/31م والتي تمت فيها الموافقة على استخدام مبلغ 39,090 ألف ريال من إجمالي رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ 43,693 ألف ريال لإطفاء خسائرها المتراكمة والتي تمثل مانسبتة 13.03% من رأس المال البالغ 300 مليون ريال للشركة كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م.

ووفقا للشركة يعود سبب الانخفاض في الخسائر المتراكمة بشكل رئيسي إلى استخدام مبلغ 39,090 ألف ريال من إجمالي رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 43,693 ألف ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة، وذلك وفقاً لإعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1146/06/30هـ الموافق 2024/12/31م ، وتقرير المراجع الخارجي المرفق والمؤرخ بتاريخ 2025/01/22م.

ونوهت بعدم وجود أي تأثير من استخدام الاحتياطي النظامي للشركة على التزاماتها المالية. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.وكانت الشركة قد أعلنت نتائج الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1446/06/30هـ الموافق 2024/12/31م والتي تمت فيها الموافقة على استخدام مبلغ 39,090 ألف ريال من إجمالي رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ 43,693 ألف ريال لإطفاء خسائرها المتراكمة والتي تمثل مانسبتة 13.03% من رأس المال البالغ 300 مليون ريال للشركة كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م.ووفقا للشركة يعود سبب الانخفاض في الخسائر المتراكمة بشكل رئيسي إلى استخدام مبلغ 39,090 ألف ريال من إجمالي رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 43,693 ألف ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة، وذلك وفقاً لإعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1146/06/30هـ الموافق 2024/12/31م ، وتقرير المراجع الخارجي المرفق والمؤرخ بتاريخ 2025/01/22م.ونوهت بعدم وجود أي تأثير من استخدام الاحتياطي النظامي للشركة على التزاماتها المالية.