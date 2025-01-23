شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الخميس، مواجهات قوية على صعيد الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

تشهد مواجهات اليوم لقاءات بين كل من، إيطاليا مع المانيا والمجر مع النمسا والدنمارك مع سويسرا وهولندا مع فرنسا ومقدونيا مع قطر.

تأهل للدور الرئيسى أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسى يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين فى مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسى معه رصيده من النقاط التى حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسى يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثانى من كل مجموعة فى الدور الرئيسى، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائى والنهائى.