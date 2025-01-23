الامارات | 5 جلسات ملهمة في «طيران الإمارات للآداب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مهرجان طيران الإمارات للآداب هذا العام ببرنامج مميز يمتد لستة أيام مملوءة بقصص لا تُنسى وحوارات عميقة وأنشطة ممتعة، ويُقام المهرجان في فندق إنتركونتيننتال - دبي فيستيفال سيتي، من 29 يناير الجاري حتى الثالث من فبراير المقبل، حيث يشكّل فرصة استثنائية لمحبي الكتب والكتّاب الواعدين وعشاق الثقافة، ومن الجلسات الملهمة التي يدعو المهرجان إلى عدم تفويتها:

ابدؤوا رحلتكم في عالم الكتابة

التاريخ: الأربعاء 29 يناير، والخميس 30 يناير

الوقت: من 10 صباحاً حتى 4 مساءً

هل تمنيتم يوماً التمكّن من الكتابة لكن لا تعلمون ما الخطوات الأولى؟ توفر ورشة «البدء بالكتابة: معسكر تدريبي للكُتّاب» مع الناشرة والصحافية السابقة ومؤلفة كتب التنمية الذاتية، هارييت غريفي، فرصة تحويل أفكار القصص إلى واقع، وعلى مدار يومَي الورشة، في قاعة «الأمواج» إنتركونتيننتال تحرص مدربة الكتابة البريطانية، والتي تدربت للعمل في مجالَي التمريض والتنمية، على إرشادكم لاستكشاف أسلوبكم الخاص، وتطوير مسودات سردية تفاعلية، وتعزيز ثقتكم بمهاراتكم الكتابية، وسواء كنتم مبتدئين أو خبراء في مجال الكتابة، ستساعدكم هذه الورشة على إرساء أساس قوي لمساعيكم في مجال الكتابة.

استكشفوا عوالم الشعر

التاريخ: الخميس 30 يناير

الوقت: من الساعة 7 إلى 9 مساءً

تخيلوا أمسية هادئة تستمتعون فيها بالشعر وروعة الكلمات في قلب الصحراء.

تقدم فعالية «أبيات من أعماق الصحراء» تجربة لا مثيل لها من التواصل والاحتفال، مع مجموعة من الشعراء المحليين والدوليين البارزين، مثل صفية سنكلير، وخيراني باروكا، وخالد البدور والمزيد.

وتُقام هذه الفعالية وسط الكثبان الذهبية وسماء مرصعة بالنجوم، في مخيم «كارافان سراي» الصحراوي لتجسد روح الإبداع التي يمثلها المهرجان.. لا تفوتوا فرصة تجربة مميزة والاستمتاع بعشاء لذيذ تحت النجوم.

ضحك من القلب مع جريج هيفلي «برنامج العائلة»

التاريخ: الجمعة 31 يناير

الوقت: من 4 حتى 5 مساءً

يعود جيف كيني ليقدم كتابه الأخير، «فوضى ساخنة»، الجزء الـ19 من السلسلة المحبوبة «مذكرات طالب»، وستكون بانتظار الحاضرين جلسة مفعمة بالضحك، في خيمة «واحة القصص»، حيث سيسلط جيف الضوء على مغامرات جريج هيفلي المربكة والمحبوبة، التي تتضمن مواقف عائلية طريفة، ووصفات غامضة لتحضير كرات اللحم، وكوارث في منزل الشاطئ، وستُتاح للجمهور أيضاً فرصة المشاركة في مسابقة ممتعة على المسرح، وتَعِد الجلسة، الموجهة للأطفال من سن السادسة فما فوق، بمتعة عائلية خالصة لا تُفوت.

سهرة من الضحك والنصائح

التاريخ: السبت الأول من فبراير

الوقت: من 7:30 حتى 8:30 مساءً

تجدون هنا إرشادات غير تقليدية حول الحياة والحب والتحديات المهنية، وتقدم جلسة «مستعدون حتى من دون خبرة» في خيمة «خور الأفكار» أجواء ممتعة بعد ساعات العمل للمهرجان، تستضيف الفنانة متعددة المواهب المقيمة في دولة الإمارات، دانابيل غوتيريز، هذه الجلسة المفعمة بالفكاهة والضحك، حيث يشارك نجوم المهرجان مثل الكاتب الأميركي، ماتيو أسكاريبور، والممثلة البريطانية المخضرمة، أليسون ستيدمان، في تقديم نصائح طريفة لأسئلة جريئة قدمها الجمهور.. استعدوا للفوضى، والإجابات الذكية والطريفة، والكثير من المرح، وكل ذلك مجاناً.

اكتشفوا قوة الروايات

التاريخ: الأحد 2 فبراير

الوقت: الجلسة الأولى من 1 حتى 2 ظهراً – الجلسة الثانية من 2 حتى 3 مساءً

انضموا إلى جلستين متتاليتين تغوصان بعمق في جوانب مختلفة من الكتابة في فن الرواية، مع الروائيين الأدبيين، عبدالرزاق قرنح وتشيجوزي أوبيوما، في جلسة «قصص خيالية كاشفة»، في قاعة «البراحة 3» وقاعة «الراس 3»، حيث يسلط الكاتب التانزاني - البريطاني الفائز بجائزة نوبل والكاتب النيجيري المرشح لجائزة «بوكر» الضوء على دور الرواية في جَسر الهوة وبناء التعاطف في أوقات الانقسامات، وينتقل بعدها الضيوف إلى الحاضر عبر دروس التاريخ، حيث يناقش الروائي الهندي - الأميركي الشهير أبراهام فيرجيز والمُؤلفة الأسترالية، بيب ويليامز، كيفية الكشف عن الأصوات المهمشة من خلال الأدب التاريخي الغني.