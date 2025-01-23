تحمل اسمًا آخر.. لين برنجكجي تفاجئ متابعيها بالكشف عنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت رائدة الأعمال في مجال الجمال والموضة السورية، لين برنجكجي، عن اسم آخر تحمله إلى جانب اسمها المعروف. في خطوة تفاعلية مع متابعيها على إنستغرام، طرحت لين سؤالاً حول الاسم الذي يتخيلون أنه مدوّن في أوراقها الرسمية، مقدمة ثلاثة خيارات: سيلا، آيلا، وماريا.

لاحقاً، نشرت لين صورة لجواز سفرها التركي، موضحة أن اسمها الآخر هو “آيلا”، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيها. كما تابعت سؤالهم عن الاسم الذي يفضلون أن يُنادى به، “لين” أم “آيلا”، لتتباين إجابات المتابعين بين الاسمين.

وفي خطوة لافتة، قامت لين بإضافة اسم “آيلا” إلى جانب اسمها المعروف “لين” على صفحتها الشخصية، في تأكيد على تبنيها للاسمين.

لين برنجكجي هي صاحبة العلامة التجارية المميزة SO.LYN، التي تقدم مستحضرات مكياج مبتكرة تجمع بين الجمال والعناية بالبشرة، ما يجعلها من أبرز الأسماء الشابة في عالم الجمال والموضة.