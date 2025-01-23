نبيلة عبيد ترد على انتقادات إطلالات الفنانات.. رسالة مبطنة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقها على الانتقادات التي وجّهت في الفترة الأخيرة الى بعض نجمات الفن بسبب إطلالاتهن في المهرجانات الفنية، قالت الفنانة نبيلة عبيد إنها لا تضع نفسها في مثل هذه المواقف.

وأضافت: “أنا بلبس اللي يتناسب مع سنّي وده بيحميني من تعليقات السوشيال ميديا اللي ممكن تجرحني، وقبل أي مناسبة ببقى نايمة مقرّرة هلبس إيه عشان متفاجئش”.

وكانت نبيلة عبيد قد عبّرت في تصريحات سابقة عن سعادتها بتقديم أعمال فنية تهم المرأة المصرية خلال مسيرتها الفنية، مشيرةً الى أنها قضية مهمة، وأن السينما طرحت حلولاً لها. إذ قالت: “الحمد لله إني قدمت أعمال تهم المرأة المصرية واختياراتي للأدوار كانت مهمة وخاصة بمشاكل المرأة لأن دي قضية مهمة وعرضنا ازاي تحل مشاكلها واللي كان بيتعرض لي كان أغلبه بيتحدث عن تلك القضية لإيجاد حلول لها”.

وعن مسلسلها السعودي المنتظر، قالت نبيلة عبيد: “مسلسلي ملوش علاقة بالسباق الرمضاني ولسّه في مرحلة الكتابة ولكن قصته مختلفة”، متمنيةً أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.