شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يستضيف المصري في الجولة التاسعة من دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف ستاد السويس الجديد، في الرابعة مساءً، مواجهة قوية بين فريقي، بتروجت والمصري، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE.

وكان المصري تغلب في الجولة الماضية على فاركو بهدف نظيف، بينما تعادل بتروجت مع إنبي سلبياً بدون أهداف.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، حصد فريق بتروجت 10 نقاط خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البترولي في مباراتين، وتعادل في 4 مواجهات وخسر اثنتين، وسجل لاعبو بتروجت 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.