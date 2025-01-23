شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى ورئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحثان علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الأربعاء، مع محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الاجتماع تناول بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومعالجة الأولويات المشتركة، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.