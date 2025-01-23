بطولة فرنسا: الحارس دوناروما يؤكد أن "أولويتي التمديد مع سان جرمان"

الرياص - اسماء السيد - روما : قال الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جرمان الفرنسي إنه يريد تمديد عقده مع نادي العاصمة، رغم مواجهته منافسة من نظيره الروسي ماتفي سافونوف، في مقابلة مع قناة سكاي سبورت الإيطالية مساء الأربعاء.

وأكد دوناروما بعد فوز فريقه على مانشستر سيتي بطل انكلترا في المواسم الأربعة الماضية 4 2 في الجولة السابعة ما قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، أن "هناك الكثير من الشائعات، لكن الحقيقة هي أنني سعيد هنا".

وتابع بطل أوروبا مع بلاده عام 2020 "أشعر بالتقدير من الجميع هنا، والنادي يحترمني كثيرا. أنا سعيد للغاية، لقد وجدت مكاني هنا، وبالتالي فإن أولويتي هي تمديد عقدي".

ويرتبط دوناروما (25 عاما) بعقد مع النادي الباريسي حتى حزيران/يونيو 2026، علما أنه التحق بصفوفه في عام 2021 قادما من ميلان. فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي وبالكأس عام 2024 وكأس الأبطال ثلاث مرات.