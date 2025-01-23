أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهية الصلاحية في موقع مخالف بحي العزيزية

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وأفادت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإدارة السكن الجماعي وبلدية العزيزية وفريق الضبط الميداني، رصدت الموقع الذي جرى تحويله بشكل غير نظامي إلى محل تجاري وسكن للعمالة المخالفة دون وجود لوحة نظامية.
وأسفرت الحملة عن رصد مواد غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي وثلاجات مخصصة لحفظها، حيث جرى تسليمها لجمعية خيرية للاستفادة منها، بالإضافة إلى تحريز جميع المضبوطات المخالفة وإغلاق الموقع بالكامل لعدم التزامه بالاشتراطات القانونية.
وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية لرصد ومعالجة المخالفات بما يضمن سلامة المجتمع، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر قنوات البلاغات الرسمية.
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