شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يختتم الاستعداد لمواجهة سلوفينيا ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب كرة اليد اليوم الخميس استعدادته لمواجهة سلوفينيا المقرر لها غدا الجمعة فى ثان مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع نظيره سلوفينيا الجمعة السابعة مساء، وأخيراً كاب فيردى يوم الأحد القادم.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء باهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.