شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يختتم الاستعداد لمواجهة سلوفينيا ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 23 يناير 2025 05:30 ص
يختتم منتخب كرة اليد اليوم الخميس استعدادته لمواجهة سلوفينيا المقرر لها غدا الجمعة فى ثان مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.
ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع نظيره سلوفينيا الجمعة السابعة مساء، وأخيراً كاب فيردى يوم الأحد القادم.
وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.
وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء باهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.
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