شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن عمره 95 عامًا ولا يعاني من أي مرض مزمن ويخدم نفسه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏كشف المواطن عبدالله الحميد، عن تفاصيل حياة والده الذي يبلغ من العمر 95 عامًا ومازال يستمتع بكامل صحته.

وقال عبدالله الحميد، خلال ظهوره في مقطع فيديو: “الوالد عمره 95 سنة ويمشي ولا يعاني من أي مرض مزمن ولا يراجع المستشفى ويخدم نفسه”.

وأوضح أن النظام الصحي لوالده، أنه يستقيظ منذ صلاة الفجر ولا يتناول الإفطار أو العشاء، ولكن وجبة الغداء فقط وهو يكون أرز وسمك أو دجاج أو لحم، بالإضافة إلى المشي 8 كيلو يوميًا.