شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية المعلمين تعلن تنظيم حصول المعلمين المساعدين على برنامج تطبيقات تربوية والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم حصول المعلمين المساعدين على برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد باعتباره أحد متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، حيث أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتنبيه على المعلمين المساعدين بالمديريات الراغبين في التقدم للحصول على البرنامج التدريبي بأنه سيتم إتاحة المنصة لإجراءات البرنامج الرقمي للتطبيقات التربوية للمعلم المساعد سيكون متاحا للحجز عبر منصة المعلم على خلال الفترة من27 يناير حتى تاريخ 20 فبراير للتسجيل والاطلاع على المادة التدريبية وحجز الاختبارات أونلاين على أن يكون يوم الخميس27 فبراير هو آخر موعد لأداء آخر اختبار بالفروع وفقا لما تم حجزه، وذلك على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين .

وشددت على تعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية و جميع المدارس التابعة للمديريات، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها لضمان إعلام المعلمين المساعدين بالمديريات، خلال المدة الزمنية المعلن عنها .

كما أكد علي التنبيه بالعلم بأنه سوف يعاد إتاحة الحصول على البرنامج مرة أخرى خلال شهور، يوليو، وأغسطس، وسبتمبر2025 لمن لم يتمكن من حجز البرنامج فى المواعيد المحددة.